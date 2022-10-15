نجران 19 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 15 أكتوبر 2022 م واسسجَّلت قائمة جامعة ستانفورد الأمريكية عشرة باحثين من جامعة نجران ضمن أفضل 2% من الباحثين الأكثر استشهادًا في العالم لعام 2021م في مجالات متنوعة.وأكد رئيس الجامعة الدكتور عبدالرحمن الخضيري، أن الجامعة أولت البحث العلمي اهتماماً بالغاً؛ انطلاقاً من احتياجات وتوجهات المملكة، حيث حقَّقت الجامعة مراكز متقدمة على مستوى الجامعات السعودية والعربية.// انتهى //22:42ت م0141