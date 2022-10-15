اجتماعي / "مبادرة خير الشمال التطوعية " تنظِّمُ برنامجًا رياضيًّا للأشخاص ذوي الإعاقة
السبت 1444/3/19 هـ الموافق 2022/10/15 م واس
عرعر19 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 15 أكتوبر 2022 م واس
نظَّمَت مبادرة "خير الشمال التطوعية "، اليوم ، برنامجاً ترفيهياً رياضياً للأشخاص ذوي الإعاقة ، بالتعاون مع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالحدود الشمالية، وذلك في حديقة الزهور بعرعر.
واشتمل البرنامج على عدة أركان، أبرزها: ركن التصوير،التلوين ،كرة السلة ،القصص ، الرسم على الوجه ،الشطرنج ، الألعاب الشعبية، والمسرح.
ويهدف البرنامج الذي يستمر يومين إلى تعزيز الصحة العامة للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم،من خلال مزاولة بعض الأنشطة الرياضية ، وتقديم برامج رياضية لرفع الوعي الصحي ،ونشر رياضة ذوي الإعاقة بالمجتمع ،ودمج الأشخاص ذوى الإعاقة في محيطهم.
// انتهى //
22:48ت م
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