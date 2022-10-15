الكويت 19 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 15 أكتوبر 2022م واستوج فريق الكويت الكويتي بلقب البطولة العربية لكرة السلة الـ 34 المقامة حالياً على أرضه خلال المدة من 5 حتى 15 أكتوبر الجاري.وحصل الفريق الكويتي على اللقب بعد فوزه في مباراة اليوم على فريق الأهلي المصري بنتيجة (78 - 77).وتفوق الأهلي في الفترات الثلاث الأولى بواقع (19 - 16) للفترة الأولى، و(37 - 36) للثانية، و(58 - 51) للثالثة، إلا أن الكويت نجح في العودة خلال الفترة الرابعة وفاز على الأهلي بفارق نقطة.// انتهى //22:50ت م0143