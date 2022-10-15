الأحساء 19 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 15 أكتوبر 2022 م واساقتنصَ الفتحُ فوزاً صعباً أمام الرائد بهدف وحيد مقابل لا شيء، رغم طرد مدافعه توفيق أبوحيمد، في المباراة التي جمعت الفريقين في الأحساء مساء اليوم، ضمن مباريات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي للمحترفين 2022 - 2023.وسجَّل هدف الفتح الوحيد لاعبه فراس البريكان في الدقيقة (10)، فيما أضاع الرائد ركلة جزاء في شوط المباراة الثاني.وبهذه النتيجة يصبح لدى الفتح 12 نقطة في المركز السابع، بينما يبقى الرائد على نقاطه التسع في المركز العاشر.// انتهى //22:51ت م0144