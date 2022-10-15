الرياض19 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 15 أكتوبر 2022 م واسواصلَ فريقُ الشباب صدارتَه دوري روشن السعودي بعد فوزه على ضيفه الخليج 4-0، ضمن مباريات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي.وافتتحَ اللاعب كارلوس جونيور أول أهداف المباراة عند الدقيقة 2، وعند الدقيقة 60 سجَّل اللاعب كريستيان جوانكا الهدف الثاني، وأضاف اللاعب أرون سالم الهدف الثالث عند الدقيقة 86، واختتم اللاعب أحمد عبده أهداف المباراة عند الدقيقة 90+3.وبهذه النتيجة يصلُ فريقُ الشباب إلى النقطة 22 في صدارة ترتيب الدوري، فيما تجمَّد رصيد الخليج عند 4 نقاط في المركز الـ 14.// انتهى //22:53ت م0145