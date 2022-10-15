رام الله 19 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 15 أكتوبر 2022 م واسأصيب خمسة فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الغاشم، بقرية قراوة بني حسان شمال الضفة الغربية.وأفاد مدير مستشفى سلفيت الحكومي أن خمسة إصابات وصلت إلى المستشفى، بينهم اثنان بحالة حرجة إثر الإصابة بالرصاص الحي في الصدر، مؤكداً أن جيش الاحتلال الغاشم استهدف الشبان في الأجزاء العلوية من الجسم بقصد القتل المتعمد.من جهته، بين رئيس بلدية قراوة بني حسان إبراهيم عاصي أن المواجهات اندلعت عقب اقتحام جيش الاحتلال الغاشم للبلدة للاستيلاء على معدات زراعية، حيث تصدى المزارعون وسكان البلدة لهم، مفيداً أن جيش الاحتلال الغاشم أطلق الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع والصوت، ما أدى لإصابة خمسة شبان بالرصاص الحي، إلى جانب العشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.وفي سياق متصل، ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية بأن زوارق الاحتلال الغاشم فتحت نيران أسلحتها الرشاشة وأطلقت قنابل الغاز السام تجاه مراكب الصيادين العاملة في بلدة بيت لاهيا ومنطقة الواحة شمالاً، وقامت بمطاردتهم وأجبرتهم على مغادرة البحر.// انتهى //22:57ت م0146