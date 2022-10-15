جيزان 19 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 15 أكتوبر 2022 م واساحتفت جمعية الثريا الخيرية للمكفوفين بمنطقة جازان اليوم، باليوم العالمي للعصا البيضاء -الذي يُقام في الـ15 من أكتوبر-، وذلك بحضور وكيل إمارة منطقة جازان للحقوق الدكتور سعيد بن مناحي الخنفري، بمركز الراشد مول بمدينة جيزان.وتجول الدكتور الخنفري في المعرض المصاحب للاحتفاء، مطلعًا على شرح من المشاركين ومنسوبي الجمعية عن مهام العصا البيضاء، التي تعد رمز استقلالية الكفيف، إلى جانب أركان المعرض الفنية، وأركان الأجهزة التي شملت برايل سينس وبرايل نت تتش والڤيرسا برايل والڤيكتوري ريدر للتسجيل الصوتي للمكفوفين.وقدمت رئيسة جمعية الثريا الخيرية للمكفوفين عبير الطبيقي عرضًا عن أهداف المعرض الذي تسعى الجمعية من خلاله لتعزيز حضورها المجتمعي، والتعريف بدورها كداعم للمكفوفين بمنطقة جازان، واستغلال اليوم العالمي لتوعية المجتمع بأهمية استخدام العصا البيضاء للمكفوفين، وإتاحة الفرصة أمام المكفوفين وتمكينهم لعرض إبداعاتهم ومواهبهم وتوعية المجتمع بالكفيف وكيفية التعامل معه.// انتهى //23:30ت م0148