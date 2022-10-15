أديس أبابا 19 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 15 أكتوبر 2022 م واسعقدت إثيوبيا والسودان اليوم جلسة مباحثات حول العلاقات الثنائية وآفاق التعاون المشترك، على هامش انعقاد منتدى تانا حول قضايا السلم والأمن في أفريقيا بمدينة بحردار الإثيوبية.ترأس الجانب الإثيوبي فيها رئيس الوزراء أبي أحمد، فيما ترأسها من الجانب السوداني رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان.وقدم رئيس الوزراء الإثيوبي خلال الجلسة مقترحاً لقيام آلية للتكامل الاقتصادي بين البلدين، مؤكداً ضرورة معالجة المشكلات الحدودية بالطرق السلمية عبر اللجان الفنية المتخصصة.وأشار رئيس مجلس السيادة من جانبه إلى أن القضايا العالقة بين الدولتين يمكن حلها عبر الحوار، موضحاً أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق فيما يتعلق بالقضايا الفنية للسد، مرحباً بمقترح رئيس الوزراء الإثيوبي بشأن قيام تكامل اقتصادي بين السودان وإثيوبيا.// انتهى //23:37ت م0149