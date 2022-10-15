القاهرة 19 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 15 أكتوبر 2022 م واسانتهت اليوم منافسات "التارجت سبرنت" والمسدس 10 أمتار و25 مترًا ونهائي بندقية 50 مترًا ضمن بطولة العالم لرماية المسدس والبندقية التي تستضيفُها مصر خلال المدة من 12 حتى 28 أكتوبر الجاري.وحقَّق منتخب بريطانيا الميدالية الذهبية في "التارجت سبرنت" - فرق مختلط شباب - فيما كانت الميدالية الفضية والبرونزية من نصيب منتخب إيطاليا.وفي نهائي منافسات 10 أمتار مسدس - رجال - حقق منتخب الصين ميداليتين؛ ذهبية وفضية، فيما حصل منتخب أوكرانيا على الميدالية البرونزية.وعلى مستوى منافسات 25 متراً مسدس - رجال - نجح منتخب الهند في إحراز الميدالية الذهبية، وحقَّق منتخب إيطاليا الميدالية الفضية، فيما كانت البرونزية من نصيب منتخب الصين.وفي نهائي منافسات 25 متراً مسدس - سيدات - أحرزَ منتخبُ الهند الميداليةَ الذهبيةَ، بينما حقَّق منتخبُ الصين الميداليةَ الفضيةَ، وخطفَ المنتخبُ المجري الميدالية البرونزية.وعلى مستوى منافسات نهائي 50 متراً بندقية - 3 أوضاع شباب - حقَّق منتخبُ الصين الميداليةَ الذهبيةَ، وأحرزَ منتخبُ صربيا الميداليةَ الفضية، وذهبت البرونزية للمنتخب الأمريكي.يذكر أن بطولة العالم للرماية تقام بمشاركة أكثر من 1041 رامياً وراميةً من 88 دولة من مختلف دول العالم.// انتهى //23:38ت م0150