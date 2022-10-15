غزة 20 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 16 أكتوبر 2022 م واساستشهد مواطن فلسطيني متأثرا بجراح أصيب بها في وقت سابق أمس خلال مواجهات وقعت في بلدة قراوة بني حسان غرب محافظة سلفيت بالضفة الغربية.وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الشهيد هو الشاب مجاهد شملاوي (30 عاما) وأنه استشهد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال المواجهات المذكورة.ووفقا للتقارير فإن اقتحام قوات الاحتلال للبلدة جاء للاستيلاء على معدات زراعية للفلسطينيين مما أدى إلى تصديهم لقوات الاحتلال للدفاع عن أرضهم ومقتنياتهم.// انتهى //02:01ت م0002