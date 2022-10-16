المدينة المنورة 20 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 16 أكتوبر 2022 م واسأطلقت جمعية مراكز الأحياء بالمدينة المنورة سوقها الأسبوعي بحلته الجديدة بعد النجاح الذي حققته الجمعية في النسخ السابقة بـ ( السوق الرمضاني ، سوق الشتاء الأسبوعي ) التي حظيت بأكثر من ٣٠ ألف زائر من مختلف أطياف المجتمع المديني استفاد منها أكثر من ١٣٠ مشاركا من الأسر المنتجة والأفراد وأصحاب المشاريع الصغيرة من أهالي المدينة المنورة .ويهدف السوق الأسبوعي الذي يٌقام أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع إلى توفير بيئة جاذبة ومنافسة لتمكين أصحاب المهن والأسر المنتجة والأفراد من أهالي الأحياء والمؤسسات الصغيرة والعلامات التجارية المميزة من خلال توفير أكثر من ٣٥ منفذ بيع شهريا يتيح لهم عرض منتجاتهم وابتكاراتهم أمام الجمهور والزوار، إضافة إلى وجود منطقة لعربات الأطعمة والطهي وكذلك عدد من الأنشطة الترفيهية المصاحبة ، كما يتضمن السوق معرضا تعريفيا دائما عن الأنشطة والخدمات التي تقدمها الجمعية لأهالي الأحياء بمختلف الأنشطة والمواقع بالمدينة المنورة .ويأتي السوق الأسبوعي ضمن المشروعات والمبادرات النوعية التي تسعى من خلالها الجمعية لخدمة أهالي أحياء المدينة المنورة وساكنيها من خلال مكوناتها الأربعة ( مراكز الأحياء , مجالس الأحياء , ملاعب الأحياء , الريادة الاجتماعية ) .// انتهى //07:14ت م0009