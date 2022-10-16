إسلام آباد 20 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 16 أكتوبر 2022 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم, تصريحات رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الذي أكد بأن باكستان دولة نووية مسؤولة ويخضع برنامجها النووي لنظام قيادة وتحكم قوي طبقاً لمعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية.وسلطت الضوء على جهود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الذي يواصل جهوده في المناطق المتضررة من الفيضانات في باكستان عبر توزيع المواد الإغاثية والغذائية على المتضررين.ونشرت صحف الأحد تصريحات وزير المالية الباكستاني إسحاق دار، الذي قال إن بلاده قد تحتاج نحو ثلاث سنوات للتعافي من الفيضانات المدمرة التي أودت بحياة أكثر من 1700 شخص وتسببت بنزوح نحو 8 مليون وتضرر 33 مليون آخرين.وعرجت على تكثيف السلطات الباكستانية جهودها للسيطرة على الوضع الأمني في المناطق الشمالية من البلاد وعدم السماح للعناصر الإرهابية بإعادة تنظيم صفوفها لزعزعة أمن واستقرار البلاد.وتناولت صحف إسلام آباد متفرقات منها تطورات الوضع الأمني في أفغانستان المجاورة، وأنباء عن مقتل أحد عشر شخصاً وإصابة آخرون جراء هجوم إرهابي استهدف موقعاً عسكرياً داخل روسيا.// انتهى //09:23ت م0011