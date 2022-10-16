جاكرتا 20 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 16 أكتوبر 2022 م واسضرب زلزال بلغت قوته 5.3 درجات على مقياس ريختر، جزيرة سومباوا الإندونيسية، دون أن يتسبب بحدوث موجات المد العاتية (تسونامي).وذكرت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء بإندونيسيا، أن مركز الزلزال وقع على بعد 28 كم من مدينة بيما الواقعة بالجزيرة، وعلى عمق 123 كم، فيما لم ترد أي تقارير بوقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال حتى الآن.// انتهى //09:33ت م0013