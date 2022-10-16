الأحساء 20 ربيع الأول 1444هـ الموافق 16 أكتوبر 2022 م واسأعلنت الكلية التقنية في محافظة الأحساء اليوم، عن بدء التسجيل في برنامج البكالوريوس المسائي لخريجي الدبلوم، للفصل التدريبي الثاني للعام 1444هـ، والذي يستمر حتى الخميس المقبل إلى الساعة 12 ظهراً، وذلك عبر البوابة الإلكترونية "قبولي" بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.وتشمل التخصصات المتاحة للبرنامج، هندسة أنظمة الشبكات التطبيقية، والأمن السيبراني، وتقنية الأعمال، وتقنيات محاسبية، وبرنامج مخصص لخريجي الدبلوم فقط.// انتهى //09:52ت م0015