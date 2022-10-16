تبوك 20 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 16 أكتوبر 2022 م واسنفذ فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بمنطقة تبوك, مجموعةً من أعمال الصيانة والسلامة على طرق المنطقة، وذلك في إطار جهوده الرامية إلى تحسين جودة الطرق والارتقاء بجميع الخدمات المقدمة لسكان المنطقة .وشملت أعمال "الفرع" إصلاح الطبقة الإسفلتية على طريق تبوك حالة عمار بطول 36 كم، وأعمال الدهانات بطول 103 كم، وتركيب عيون القطط على جزء من الطريق بطول 46كم، كما قام الفرع بأعمال كشط وسفلتة على طريق تبوك – المدينة المنورة في الجزء الواقع على مدخل مدينة تبوك بطول 22 كم، مع تنفيذ أعمال الدهانات وعيون القطط عليه، وأعمال كشط وسفلتة على طريق حائل بطول 23 كلم، وإصلاح مايوازي الـ 20 كم من الطبقة الإسفلتية على طريق تبوك شرما، حيث تمت هذه الأعمال وفقاً لأعلى معايير الجودة والسلامة، وبكوادر فنية متخصصة لتوفير حركة تنقل آمنة لمستخدمي الطريق.يُذكر أن فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بمنطقة تبوك, يعمل على تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية لوزارة النقل, التي تهدف لتعزيز جودة الحياة في المدن من خلال توفير وسائل نقل ذات موثوقية عالية ومستوى عالٍ من السلامة والجودة، حيث تستهدف الإستراتيجية الوصول بالمملكة للمركز السادس عالمياً في جودة الطرق، مع تقليل نسبة تأخر تنفيذ مشاريع الطرق بحوالي 10%، وذلك للمضي قدماً في توسعة شبكة الطرق التي تعد من خلالها المملكة الأولى عالمياً في ترابطها وفق منتدى التنافسية العالمي.// انتهى //10:08ت م0016