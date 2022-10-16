طريف 20 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 16 أكتوبر 2022 م واسأعلنت الكلية التقنية بمحافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية موعد بدء القبول والتسجيل في برامج الدبلوم للفصل التدريبي الثاني للعام 1444هـ، في أقسام الكلية لتخصصات تقنية الدعم الفني للحاسب, وتقنية المحركات والمركبات, وتقنيات الأعمال المكتبية, وتقنية القوى الكهربائية.وأوضحت الكلية أن التقديم سيكون متاحاً ابتداءً من يوم الأحد 27 -3- 1444هـ ويستمر إلى 2 -4- 1444هـ، عبر البوابة الإلكترونية للقبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني "قبولي" عبر الرابط التالي: ‏https://adm.tvtc.gov.sa/registration.// انتهى //10:08ت م0017