الرياض 20 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 16 أكتوبر 2022 م واسنفَّذ مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني ممثلاً بأكاديمية الحوار للتدريب برنامج "الحوار الأسري" عن بُعد.ويهدف البرنامج الذي استمر على مدى يومين شارك فيه 82 مشاركاً ومشاركةً، إلى تنمية مهارات المشاركين في الحوار الأسري بما يعزز تلاحم الأسرة واكتسابها قيم التلاحم والتعايش المجتمعي.وناقش البرنامج تحديد مفهوم الأسرة وتوضيح أهميتها في المجتمَع، وتحديد مقومات نجاح الأسرة ومعوقاته، والتعرُّف على مفهوم الحوار الأسري, التطرق إلى أهميَّة الحوار الأسري، وتطبيق أشكاله بنجاح، ومناقشة أهم معوقاته والعوامل المؤثرة فيه، وتحليل واقعه في المملكة، والتعرف إلى أهمية الحوار بين الآباء والأبناء.// انتهى //10:15ت م0018