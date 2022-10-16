الرياض 20 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 16 أكتوبر 2022 م واسيشارك صندوق التنمية الزراعية في المعرض الزراعي السعودي الدولي التاسع والثلاثين للزراعة والاستزراع المائي, والأغذية الزراعية وتغليف الغذاء لعام 2022م، الذي تنظمه شركة معارض الرياض المحدودة, ويستمر على مدى أربعة أيام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض, خلال الفترة من 24-21 ربيع الأول 1444هـ، الموافق 20-17 أكتوبر.وسيصاحب المعرض لهذا العام مؤتمر يشارك فيه نخبة من المختصين في القطاع الزراعي, حيث سيكون الصندوق من ضمن المشاركين من خلال جلسة بعنوان: "تأمين الاحتياجات الغذائية المتنوعة للمملكة في مختلف القطاعات".يذكر أن مشاركة صندوق التنمية الزراعية, ستكون من خلال جناح تعريفي يبرز دور الصندوق في دعم وتمويل مختلف أنشطة القطاعات الزراعية, ويستعرض من خلال الجناح ما يتعلق بتمويل البيوت المحمية ومشاريع الدواجن والاستزراع المائي، وتمويل الاستثمار الزراعي الخارجي, وتمويل برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، ودعم استخدام التقنيات الحديثة في القطاع الزراعي، إضافةً إلى تمويل مصانع المنتجات الزراعية التحويلية ومراكز تسويق المنتجات الزراعية، حيث يشارك في الجناح عدد من المختصين لاستقبال الجمهور والزوار من المزارعين والمستثمرين والمهتمين في القطاع الزراعي، للإجابة على استفساراتهم فيما يتعلق بالمنتجات الائتمانية أو الخدمات التي يقدمها الصندوق.// انتهى //10:23ت م0019