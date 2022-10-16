الرياض 20 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 16 أكتوبر 2022 م واسدشنت الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان ممثلة بمركز عبد اللطيف العبد اللطيف للكشف المبكر مساء أمس، معرضها الذي تقيمه ضمن فعاليات الشهر العالمي للتوعية والتثقيف والكشف عن سرطان الثدي تحت شعار "واجهي خوفك" وذلك في مركز المملكة التجاري بالرياض.وتضمن المعرض أركاناً توعوية وتثقيفية للإجابة على كافة الاستفسارات، وشرح آلية الفحص الذاتي عن سرطان الثدي لزائرات المعرض، إضافة إلى غرف مجهزة للفحص السريري للسيدات الراغبات بالكشف بإدارة طبيبات ذوات كفاءة عالية.ويهدف المعرض الذي تقيمه الجمعية سنوياً إلى تقديم المعلومات التثقيفية التي تسهم بتوعية المجتمع عن ماهية هذا المرض، وأسبابه، وطرق الوقاية منه، وطريقة تعامل المصابات به، وتصحيح المعلومات الخاطئة المنتشرة بين أفراد المجتمع عن سرطان الثدي، إضافة إلى إجراء الكشف السريري للزائرات، كما أن المعرض يستقبل الزائرات حتى نهاية الشهر الجاري من الساعة الرابعة إلى العاشرة مساء.يُذكر أن مركز عبد اللطيف العبد اللطيف يقدم خدمات الكشف المبكر عن سرطان الثدي مجانًا لجميع السيدات، إضافة لخدمات التثقيف الصحي، ويؤكد على حرصه الدائم لتوعية المجتمع والإجابة على كافة الاستفسارات، ويمكن حجز المواعيد عبر زيارة الرابط التالي: https://scs.imamu.edu.sa/public/AppointmentRequest.aspx .// انتهى //10:26ت م0020