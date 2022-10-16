الخرطوم 20 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 16 أكتوبر 2022 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم على تأكيد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان خلال مخاطبته أمس منتدى "تانا" للأمن والسلم في أفريقيا، بأن مسيرة الانتقال في السودان واجهت تحديات وتعقيدات كبيرة، مؤكدًا أن المؤشرات الراهنة تُبشر بقرب النجاح في الوصول إلى وفاق بمشاركة القوى السياسية والمجتمعية وأطراف السلام .وسلطت الضوء على تصريح رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد علي، بأن الحلول السلمية هي الأفضل لحل المشاكل الحدودية بين الخرطوم وأديس أبابا.وأبرزت صحف الأحد تأكيد وزير المالية السوداني الدكتور جبريل إبراهيم لدى مخاطبته اجتماع صندوق النقد الدولي المنعقد هذه الأيام بواشنطن أن السودان تعمل على إيجاد إصلاحات اقتصادية واللجوء إلى الموارد الذاتية وتعظيم الإيرادات.ونقلت صحف الخرطوم عن عضو مجلس السيادة السوداني، مالك عقار إير قوله: إن الحركة الشعبية حريصة على معالجة جذور الحروب في البلاد، من خلال تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان.// انتهى //10:28ت م0021