القدس المحتلة 20 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 16 أكتوبر 2022 م واساقتحم مئات المستوطنين اليوم، باحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن 250 مستوطنًا اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات متتالية، من جهة باب المغاربة، وأدى العشرات منهم طقوسًا خاصة في باحاته عند باب القطانين، فيما عززت شرطة الاحتلال من انتشارها داخل الأقصى وعند أبوابه، والتضييق على الوافدين إلى المسجد.وفي ذات السياق، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، خمسة فلسطينيين من الضفة الغربية .// انتهى //11:10ت م0028