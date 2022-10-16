طبرجل 20 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 16 أكتوبر 2022 م واسواصل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف, جولاته التفقدية على محافظات ومراكز المنطقة لتلمس احتياجات المواطنين ومتابعة المشروعات وسير العمل والارتقاء بالخدمات بزيارة محافظة طبرجل اليوم.واستهل جولته بتدشين، نظام التعاملات الإلكترونية بمحافظة طبرجل ضمن منظومة التحول الرقمي للإمارة.وقدم محافظ طبرجل نادر بن غالب العتيبي لسموه شرحًا عن النظام، وآلية العمل فيه ودوره الإلكتروني في تسريع إنجاز المعاملات داخليًا بالمحافظة, بشكل إلكتروني وانتقالها من وإلى ديوان الإمارة, من خلال الربط الإلكتروني, الذي يسهم في سرعة تبادل المراسلات ‏والمعاملات عبر ربط المحافظة إلكترونياً مع إمارة المنطقة، إلى جانب توفير عدة خدمات تقنية منها خدمة الاتصال المرئي والتواصل المباشر.وأوضح سموه أن تدشين هذه الخدمة يأتي امتدادًا لتمكين التحول الرقمي، وتقديم خدمات إلكترونية وحلول رقمية للمواطنين والمقيمين لتوفر الوقت والجهد، وتمكّن المستفيدين من إتمام الإجراءات بيسر وسهولة، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030م.// انتهى //11:10ت م0029