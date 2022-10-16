القاهرة 20 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 16 أكتوبر 2022 م واسيقوم الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط اليوم، بزيارة رسمية للجزائر تستمر مدة يومين؛ لإجراء مشاورات سياسية قبيل انعقاد القمة العربية 31 ، المقرر عقدها في الجزائر مطلع نوفمبر المقبل.وأفاد المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية جمال رشدي في تصريح له، بأن الجزائر والأمانة العامة للجامعة العربية تعملان معًا بشكل وثيق لإخراج القمة العربية المقبلة على نحو يليق بهذا الحدث المهم على صعيد العمل العربي المشترك.وأشار إلى أن أبو الغيط سيلتقي خلال الزيارة بالرئيس الجزائري عبدالمحيد تبون؛ لاستعراض الوضع العربي العام قبيل القمة العربية، وأهم البنود المُدّرجة على جدول أعمالها.// انتهى //11:18ت م0031