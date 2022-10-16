طبرجل 20 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 16 أكتوبر 2022 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، في مكتبه بمقر محافظة طبرجل اليوم، مديري القطاعات الخدمية والأمنية، وذلك ضمن جولات سموه التفقدية الدورية على مختلف محافظات ومراكز المنطقة لمتابعة الأداء ومعالجة الملاحظات وتلبية احتياجات المواطنين.واستهل سموه اللقاء بكلمة أكد فيها أهمية العمل بكل إخلاص وتفانٍ وبروح الفريق الواحد, لكل ما يخدم المحافظة في مختلف الجوانب التنموية، مؤكداً على الدور التكاملي للجهات الحكومية.وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات العلاقة بعمل الجهات الخدمية، ومناقشة عدد من الموضوعات، واستمع الجميع لتوجيهات سموه حيالها.وأوضح سمو الأمير فيصل بن نواف خلال اللقاء أن هذه الزيارات تأتي في إطار توجيهات القيادة الرشيدة - حفظها الله - بتفقد المحافظات والمراكز والوقوف على متطلبات الأهالي، متمنياً لهم المزيد من التوفيق لخدمة الأهالي والمقيمين في المحافظة.// انتهى //11:20ت م0032