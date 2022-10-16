بغداد 20 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 16 أكتوبر 2022 م واسأطلقت القوات الأمنية العراقية اليوم، عملية عسكرية أمنية واسعة؛ لتفتيش عدة قرى في محافظة كركوك شمال العراق، بهدف ملاحقة تنظيم داعش الإرهابي.وقالت القوات الأمنية العراقية في بيان لها اليوم، إنها شرعت بعملية أمنية لمداهمة وتفتيش وتطهير المناطق الواقعة قرب نهر الزاب في كركوك، مضيفة أن العملية تهدف إلى ملاحقة عناصر داعش الإرهابي بعد ورود معلومات استخبارية بتسللهم إلى بعض القرى.// انتهى //11:21ت م0033