الرياض 20 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 16 أكتوبر 2022 م واستنطلق غداً, أعمال ورشة "التنسيق والتعاون الدولي في مكافحة المخدرات" التي تنظمها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للشرطة الإسبانية، خلال الفترة من 17- 19 أكتوبر الجاري بمدينة إبيلا بإسبانيا.وتناقش الورشة على مدى ثلاثة أيام أبرز التحديات التي تواجه التعاون الدولي في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، واستعراض التجارب الناجحة للتقنيات الحديثة في مراقبة الحدود للحد من دخول المخدرات، إضافة إلى مناقشة سبل تبادل المعلومات الأمنية في قضايا المخدرات، ودور المنصات العالمية والإقليمية في تعزيز التعاون الدولي لمكافحتها.وتسلّط الورشة الضوء على القوانين والمبادئ الدولية فيما يتعلق بسرية المعلومات حول المطلوبين في قضايا المخدرات بما يضمن حقوقهم الإنسانية، وتحليل المعلومات الإستراتيجية، ودورها في تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.وتهدف الورشة إلى اطلاع المشاركين على المستجدات العالمية لأنواع المخدرات والمؤثرات العقلية وأساليب تهريبها، والتعرف على المعاهدات والاتفاقيات الدولية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وتبادل الخبرات والتجارب الإقليمية والدولية للممارسات المثلى في التعاون الدولي ومناقشة أبرز التحديات الدولية التي تعيق التعاون والتنسيق بين الدول والأجهزة المختصة.يذكر أن الورشة تأتي بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، وتستهدف وزارات الداخلية بالدول العربية والجهات ذات العلاقة.// انتهى //11:30ت م0034