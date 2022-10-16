الرياض 20 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 16 أكتوبر 2022 م واستقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في (25) موقعًا حول المملكة، ضمن مبادرة " نأتي إليك" التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة القصيم اليوم بتقديم الخدمة للنساء في مهرجان الرمان بمركز الشيحية لمدة أسبوع، ويوم الثلاثاء في المتوسطة الثانية بمحافظة رياض الخبراء، وللرجال في المحكمة الجزائية ببريدة، ويوم الأربعاء في مقر المحكمة الإدارية ببريدة، وللنساء في الثانوية الثانية بمحافظة رياض الخبراء، فيما تقدم الخدمة يوم الخميس للرجال في مكتب هيئة الإذاعة والتلفزيون بمنطقة القصيم لمدة يوم لكل موقع.وتقدم الوحدات المتنقلة في منطقة مكة المكرمة خدماتها للرجال اليوم، في مقر محافظة جدة لمدة أسبوع، وفي مركز قيا لمدة يوم، فيما تقدم الخدمة يوم الاثنين في فرع وزارة الحج والعمرة بمنطقة مكة المكرمة لمدة ثلاثة أيام، وفي مركز أبو راكة لمدة يوم.وفي منطقة نجران تقدم الخدمة اليوم للرجال في محافظة خباش لمدة أسبوع، وللنساء لمدة يومين، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء للنساء في مدرسة الصليعاء بمحافظة يدمة لمدة يومين.وتقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية في منطقة المدينة المنورة اليوم بتقديم خدماتها للرجال والنساء في مركز اليتمة لمدة أسبوع، ويوم الاثنين في مركز عرجاء لمدة ثلاثة أيام.وفي منطقة الرياض تقدم الخدمة اليوم للرجال والنساء في مقر الهيئة السعودية للملكية الفكرية، وللرجال في مركز سنام بمحافظة القويعية لمدة يوم واحد لكل منهما.وتقوم الوحدات المتنقلة بمنطقة الباحة اليوم بتقديم خدماتها للرجال في مركز وادي نيرا التابع لمحافظة المخواة لمدة ثلاثة أيام، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء في متوسطة قرن ظبي بالباحة، ومدرسة أبو موسى الاشعري بمحافظة بالجرشي لمدة يومين لكل منهما.وفي منطقة حائل تقدم الخدمة اليوم للرجال والنساء في محافظة الحائط لمدة أسبوع، ويوم الاثنين للرجال في مهرجان هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية لمدة أربعة أيام.وتقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية اليوم خدماتها للرجال والنساء في مستشفى الولادة والأطفال بمنطقة تبوك لمدة ثلاثة أيام، وللنساء في مستشفى الرفيعة العام بالمنطقة الشرقية لمدة يومين، ويوم الثلاثاء في المتوسطة التاسعة للبنات بمنطقة الجوف لمدة ثلاثة أيام.وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.// انتهى //11:30ت م0035