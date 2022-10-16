الرياض 20 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 16 أكتوبر 2022 م واسمنحت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، تجمع القصيم الصحي الاعتماد البرامجي لبرنامج " طب وجراحة المسالك البولية " كبرنامج تدريبي وتعليمي في شهادة الاختصاص السعودية "الزمالة السعودية"، التابعة لبرامج الهيئة لمدة أربع سنوات.وأوضح التجمع أن الاعتماد جاء استناداً على لائحة الاعتماد المؤسسي والبرامجي وقواعدها التنفيذية ومعايير الاعتماد البرامجي، وذلك عقّب زيارة اللجنة المركزية المختصة للاعتماد البرامجي، وتقييم قسم طب وجراحة المسالك البولية في مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة، ليكون مقرًا للبرنامج التدريبي.ولفت الانتباه إلى أن البرامج يعد واحدًا من البرامج المهمة في تطوير القدرات والرفع من مستوى كفاءة ومهارات الكوادر الطبية العاملة في مختلف أقسام المسالك البولية بجميع مكونات التجمع.وبين التجمع أن مجموع البرامج التدريبية المعتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية كمراكز تدريبية في شهادة الاختصاص السعودية "الزمالة السعودية" في مكونات التجمع بلغت أكثر من 45 تخصصًا، حيث يُعد ذلك مؤشرًا جيدًا لما وصل إليه التجمع من مستويات طبية متقدمة في المجال التدريبي، وما تتمتع به المنشآت الصحية بمنطقة القصيم من إمكانات في بيئتها التعليمية والتدريبية أسهمت في استقطاب الكفاءات الوطنية.وأشار إلى أن هذه البيئة الملائمة ستوفر فرصًا مناسبة للارتقاء بالمهن الطبية والصحية، من خلال التدريب النوعي والتعليم الأكاديمي التخصصي، مؤكداً أن استحداث هذه البرامج تساعد الكوادر الطبية والتمريضية على اكتساب خبرات إضافية تمكنها التشخيص الدقيق لجميع الحالات المرضية ووصف العلاج المناسب لها.// انتهى //11:36ت م0036