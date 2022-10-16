جيزان 20 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 16 أكتوبر 2022 م واساحتفى فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان، بيوم الغذاء العالمي تحت شعار "لاتتركوا أي أحد خلف الركب، إنتاج أفضل، تغذية أفضل، بيئة أفضل، حياة أفضل للجميع"، بحضور وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر، وذلك في الكورنيش الشمالي بمدينة جيزان.وتجوّل الدكتور الصقر في أرجاء المعرض المصاحب للاحتفاء، الذي تشارك فيه الإدارات والأقسام التابعة للوزارة للتعريف بدورها في تطوير التنمية الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي، إلى جانب مشاركة العديد من الإدارات والمؤسسات والجمعيات التعاونية لتوعية الزوار بأهمية الممارسات السليمة للحدّ من فقد الأغذية وهدرها.وأوضح المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بجازان المهندس محمد بن علي آل عطيف أن الاحتفاء بهذه المناسبة العالمية يهدف لتعميق الوعي المجتمعي والتشجيع على الاهتمام بالإنتاج الزراعي في العالم وتبادل الخبرات وإنتاج الغذاء واستهلاكه بما يواكب احتياج العالم، والمحافظة على الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الوزارة تحتفي بيوم الأغذية العالمي انطلاقًا من واجباتها ودورها الأساسي في تطبيق الأنظمة الغذائية والزراعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.من جانبه أكد مدير برنامج منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" الدكتور أيمن عمر، سعي المنظمة لتمكين أصحاب الحيازات الصغيرة ليساهموا في تحقيق التنمية المستدامة من خلال النظم التي تمتاز بالاستدامة والقدرة على الصمود نحو حياة أفضل.وتحدث عن القطاع الزراعي بوصفه ركيزة أساسية من ركائز الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني في المملكة، مشيرًا إلى جهود وزارة البيئة والمياه والزراعة في دعم المزارعين وتشجيع المستثمرين والحفاظ على الموارد الطبيعية لتعزيز مستوى الأمن الغدائي، وتركيزها بشكلٍ لافت على التنمية الزراعية الريفية المستدامة.// انتهى //11:50ت م0037