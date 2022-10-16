الجزائر 20 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 16 أكتوبر 2022 م واساهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم, بمراسم افتتاح الفترة العدلية الجديدة بإشراف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في وقت يخوض فيه القطاع العدلي إصلاحاً تشريعياً واسع النطاق.وسلطت الضوء على ترحيب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أمس، بتوقيع الفصائل الفلسطينية، على وثيقة "إعلان الجزائر" باعتباره تطوراً مهماً من أجل تحقيق المصالحة الفلسطينية.ورصدت صحف الأحد تطورات الأوضاع في ليبيا، مخبرة عن تسلّم المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي مهامه رسميًا، وأن أولوية باتيلي خلال المرحلة المقبلة هي العمل على إجراء انتخابات عامة في أقرب فرصة.وتطرقت صحف الجزائر إلى الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وارتفاع عدد الشهداء الذين سقطوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي, خلال اليومين الماضيين إلى أربعة شهداء، في تجدّد المواجهات شمال الضفة الغربية المحتلة.// انتهى //11:57ت م0039