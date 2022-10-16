حائل 20 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 16 أكتوبر 2022 م واسينطلق غدًا مزاد تربة حائل للإبل في نسخته الجديدة, وذلك بموقع الأنشطة الموسمية جنوب مدينة تربة الواقعة على بعد 200 كلم شمال حائل, الذي تنظمه هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبد الله الملكية بالتعاون مع إمارة حائل.ويهدف المزاد الذي يقام على مدى "9" أيام، إلى دعم الموروث العربي الذي يتميز به سكان الجزيرة العربية، إضافة إلى ارتباط الإبل بالتراث والثقافة السعودية.وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبد الله الملكية المهندس محمد الشعلان أن هذه الفعاليات تعد تأكيداً على أهمية هذا الإرث ومدى عمق ارتباط العرب بالإبل عبر التاريخ، ورافداً اقتصادياً يعزز من مكانة وأهمية الإبل، كما يعد أرضاً خصبة للحراك التجاري بين ملّاك الإبل وتكثيف القوة الشرائية تحت مظلة رسمية وبشكل منظم، كما يسهّل الإجراءات المتبعة ويوفر الوقت والجهد على المستفيدين من المزاد.ويقام خلال المزاد العديد من الأنشطة والفعاليات المصاحبة مثل: ألعاب التيلي ماتش وفعاليات ركوب الخيل والرحول وتحديات طرح القعود ، كما يوجد عدد من الألعاب الهوائية وفقرات آلة الربابة داخل أروقة موقع الفعالية وفقرة الراوي، كما خصصت أمسيات شعرية وإنشادية مع أبرز الأسماء في الساحة الفنية.يذكر أن المهرجان يستقبل زواره يومياً من الساعة الثالثة عصراً وحتى الثامنة مساءً وعلى مدى تسعة أيام.// انتهى //12:01ت م0040