الأحساء 20 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 16 أكتوبر 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء بمكتبه بالمحافظة اليوم، سفير دولة قطر لدى المملكة بندر بن محمد العطية.ورحب سموّه بالسفير القطري، متمنيًا له طيب الإقامة بالمحافظة، مشيداً بالعلاقات الوثيقة والراسخة بين البلدين الشقيقين.من جانبه، أعرب سفير دولة قطر عن شكره لسمو محافظ الأحساء على حفاوة الاستقبال، مشيداً بما تتميز به الأحساء من مقومات سياحية وتنموية وتطور في مختلف المجالات، متمنياً للمحافظة مزيداً من التقدم والتطور.// انتهى //12:26ت م0041