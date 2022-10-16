رفحاء 20 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 16 أكتوبر 2022 م واس‏واصلت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة ببلدية ابن شريم جهودها لتحسين المشهد الحضري وإزالة التشوهات البصرية وتعزيز جودة الحياة، خلال الربع الثالث من العام الجاري 2022م، ضمن خطط ومبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وفقاً لرؤية المملكة 2030.وأوضحت بلدية ابن شريم أن جهودها شملت صيانة 96,000 متر مربع من الحدائق والمسطحات الخضراء، وإزالة أكثر من 20,000 متر مكعب من الأنقاض والمخلفات ونظافة الشوارع، ومعالجة أكثر من 52,500 متر مربع من حفر الشوارع والتشققات الأسفلتية، وتمديد خطوط لشبكات الري لزيادة الرقعة الخضراء بطول يتجاوز الـ 45,000 متر طولي، وإصلاح 16 نوعاً من ألعاب الأطفال بالحدائق والساحات، وصيانة وإصلاح بلدورات وأرصفة على الطريق الدولي بطول 1,150 متراً طولياً، وصيانة 150 عمود إنارة، وتركيب 100 عمود إنارة جديد، وتركيب بردورات بطول 4,000 متر طولي ،وإنترلوك بطول 4,000 متر طولي، وتعقيم 65 حاوية نظافة، وتنفيذ أكثر من 80 جولة رقابية على المطاعم والمنشآت الغذائية وغيرها، بالإضافة إلى النظافة العامة للأحياء السكنية والشوارع والساحات العامة.وبينت البلدية أنه جرى اعتماد مخططات استثمارية على طريق الشمال الدولي التي ستسهم في زيادة استثمارات البلدية وتتواكب مع رؤية 2030 للوصول إلى المستهدفات المالية للبلدية.من جانب آخر, حصلت البلدية الأسبوع الماضي على شهادة الآيزو بإدارة الجودة ISO 9001:2015، وشهادة الآيزو بالصحة والسلامة المهنية ISO 45001:2018، وذلك نظير تطبيقها المعايير الدولية لوضع السياسات والإجراءات المختصة بجودة النظم الإدارية والإجراءات في أعمال البلدية.// انتهى //12:28ت م0042