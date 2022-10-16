الكويت 20 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 16 أكتوبر 2022 م واسأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشرها العام بمقدار 18ر49 نقطة، ليبلغ مستوى 05ر6938 نقطة، بنسبة انخفاض بلغت 70ر0 في المئة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 5ر101 مليون سهم عبر تنفيذ 7400 صفقة نقدية بقيمة 3ر26 مليون دينار كويتي.وارتفع مؤشر السوق الرئيس بمقدار 08ر5 نقاط ليبلغ مستوى 30ر5227 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 10ر0 في المئة من خلال تداول 9ر55 مليون سهم عبر تنفيذ 2699 صفقة نقدية بقيمة 1ر5 ملايين دينار كويتي.كما انخفض مؤشر السوق الأول 3ر70 نقطة ليبلغ مستوى 86ر7756 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 90ر0 في المئة من خلال تداول 5ر45 مليون سهم عبر تنفيذ 4701 صفقة بقيمة 2ر21 مليون دينار كويتي.وفي السياق ذاته، ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 9ر19 نقطة ليبلغ مستوى 05ر5374 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 37ر0 في المئة من خلال تداول 9ر41 مليون سهم عبر 1903 صفقات نقدية بقيمة 2ر4 ملايين دينار كويتي.// انتهى //13:25ت م0062