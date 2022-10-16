الرياض 20 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 16 أكتوبر 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم، رئيس مجلس إدارة ملتقى " صحافيو الوطن " سعيد بن هليل العجل وأعضاء مجلس الإدارة.واستمع سموه إلى شرح عن أعمالهم ومنجزاتهم في الملتقى, كما تسلم سموه تقريراً مصوراً للندوات الوطنية والمبادرات والزيارات التي نفذها الملتقى, معرباً عن تمنياته لهم بالتوفيق والنجاح في أعمالهم.ثم تسلم سموه هدية تذكارية بهذه المناسبة.// انتهى //13:46ت م0065