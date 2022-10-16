جيزان 20 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 16 أكتوبر 2022 م واساستعرض عدد من المكفوفين مواهبهم الإبداعية، خلال الاحتفاء باليوم العالمي للعصا البيضاء الذي نظمته جمعية الثريا الخيرية للمكفوفين بمنطقة جازان، بمركز الراشد مول بمدينة جيزان.وقدم عددٌ من المكفوفين والكفيفات إبداعاتهم في استخدام الأجهزة المتخصصة بلغة برايل، معرفين زوار المعرض بأنواع الأجهزة التي شملت برايل سينس، وبرايل نت تتش، والڤيرسا برايل، والڤيكتوري ريدر للتسجيل الصوتي للمكفوفين، إلى جانب تعريف الزوار بمهام العصا البيضاء التي تعد رمزاً لاستقلالية الكفيف.وأكدت رئيس الجمعية عبير الطبيقي، أن الجمعية سعت لاستهداف هذه الفئة الغالية من المكفوفين والكفيفات وتقديم مواهبهم وقدراتهم الفنية للمجتمع، مشيرةُ إلى دور الجمعية الفاعل في تعليم القراءة والكتابة بطريقة برايل للمستهدفين عبر دورات مكثفة، إلى جانب المحاضرات التوعوية والندوات وورش العمل المتخصصة على مدار العام.// انتهى //13:52ت م0066