جيزان 20 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 16 أكتوبر 2022 م واسينظّم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان غداً، بالكورنيش الشمالي في مدينة جيزان، ثلاث ورش عمل، ضمن فعاليات الاحتفال بيوم الغذاء العالمي التي ينفّذها الفرع تحت شعار "لاتتركوا أي أحد خلف الركب، إنتاج أفضل، تغذية أفضل، بيئة أفضل، حياة أفضل للجميع".وتتناول الورش الثلاث " إدارة آفات وأمراض البُن"، و"التدريب الميداني على تحصينات الماشية وتقنيات التناسل"، و"أفضل الممارسات لتربية النحل وفرز العسل".// انتهى //13:56ت م0067