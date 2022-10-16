كامبالا 20 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 16 أكتوبر 2022 م واسفرضت أوغندا حظر تجول وتقييد التنقل من منطقتين متأثرتين بالإيبولا لمدة 21 يوماً، وذلك لمنع انتشار المرض.وقال الرئيس الأوغندي يوويري موسيفيني في كلمة بثها التلفزيون، إن العمل بتلك الإجراءات التي تهدف إلى الحد من انتشار المرض سيبدأ فورا في منطقتي موبيندي وكاساندا في وسط أوغندا، وهما بؤرة الجائحة.وأضاف أن هذه إجراءات مؤقتة الهدف منها السيطرة على انتشار إيبولا، ويجب أن نتعاون جميعاً مع السلطات من أجل إنهاء هذا التفشي في أقصر وقت ممكن، مشيراً إلى أن 15 شخصاً توفوا بالمرض منذ إعلان الدولة الواقعة في شرق أفريقيا يوم 20 سبتمبر أيلول عن تفشي المرض.// انتهى //13:58ت م0070