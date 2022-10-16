بريدة 20 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 16 أكتوبر 2022 م واستسلّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، التقرير السنوي لإنجازات الغرفة التجارية بمحافظة الرس للعام المالي 2021م، وذلك خلال استقبال سموه بمكتبه اليوم، محافظ الرس حسين العساف، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الرس فايز الحربي.وأشاد سموه خلال اللقاء، بنشاط غرفة الرس وما تُحققه من جهود لخدمة التنمية الاقتصادية الوطنية وقطاع الأعمال بالمحافظة، مؤكدًا على أهمية دور الغُرف التجارية والصناعية في التنمية وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة - أيّدها الله - في ذلك، متطلعًا إلى المزيد لخدمة المحافظة والقطاع الاقتصادي فيها.واستمع سمو أمير القصيم من رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالرس عن جهود الغرفة في تعزيز البرامج التي تستهدف رجال الأعمال بالمحافظة ودعم قطاع الأعمال ، مما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.// انتهى //14:12ت م0073