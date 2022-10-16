الدمام 20 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 16 أكتوبر 2022 م واسنظمت أمانة المنطقة الشرقية اليوم ورشة عمل تحت عنوان "بحث أوجه التعاون بين الأمانة والجهات التنموية بالمنطقة لمواءمة المشاريع "، بمشاركة 9 جهات تنموية خدمية بالقطاع الحكومي في المنطقة الشرقية، بهدف رفع مستوى التنسيق بين مختلف هذه الجهات بمشاريع البنية التحتية ومناقشة أبرز الصعوبات التي تواجه القطاعات الخدمية، إضافة لطرح عدد من التوصيات والحلول التي ستسهم في معالجة هذه الصعوبات وتحقيق أفضل النتائج المستقبلية المتميزة بالجودة والأثر المستدام، وذلك بفندق الشيراتون بالدمام .وأكّد معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير خلال كلمته الافتتاحية أن الورشة تأتي لمواءمة المشاريع والارتقاء بجودة تنفيذ المشاريع ومعرفة التحديات التي تواجه هذه الجهات، وسبل الدعم اللازمة لها للتقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة .وعدّ مشاريع البنية التحتية من أهم المشاريع التنموية التي تحظى بالدعم والاهتمام غير المحدود من القيادة الرشيدة -أيدها الله- بمختلف المجالات في مناطق المملكة، وخاصة هذه المشاريع لدى جميع القطاعات الخدمية لتحقيق التنمية والتطوير .ورأس معالي أمين المنطقة الشرقية الجلسة الحوارية مع عدد من القيادات والقطاعات الحكومية ذات العلاقة، تمثلت في هيئة التطوير والشركة الوطنية للإسكان ووزارة النقل وهيئة الاتصالات والشركة السعودية للكهرباء والشركة الوطنية للمياه .وأشار معاليه إلى أهمية التكاملية وتوحيد الجهود بين مختلف القطاعات الخدمية المعنية بتنفيذ مشاريع البنية التحتية داخل المدن والمحافظات بما ينعكس إيجابا على جودتها وسرعة إنهائها، حيث إن عملية التنسيق تقلل من الهدر والتكاليف الإضافية المدفوعة في مسار صيانة الطرق في القطاع البلدي، لتُسهم جميع الجهات إسهاما فاعلا وفق خطط مستقبلية معروفة على مدى خمس سنوات، للوصول إلى مسار ناجح .عقب ذلك قدمت الجهات المشاركة عروضاً تفصيلية ونظرة عامة للمشاريع المنجزة والجاري تنفيذها والمستقبلية في المنطقة، فيما اختُتمت الجلسات بفتح باب النقاش للحضور، وطرح عدد من التوصيات ضمن سياق تنسيقي أفضل ليؤتي ثماره مستقبلياً على مستوى عالٍ .// انتهى //15:45ت م0096