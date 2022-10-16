بيروت 20 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 16 أكتوبر 2022 م واسوزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 840 سلة غذائية في إقليم الخروب اللبناني، استفاد منها 4.200 لاجئ سوري وفلسطيني من الفئات الأشد احتياجًا هناك .ويأتي ذلك ضمن مشروع المركز لدعم الأمن الغذائي للاجئين الفلسطينيين والسوريين والمجتمع المستضيف في الجمهورية اللبنانية .// انتهى //15:50ت م0098