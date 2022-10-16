عام / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 840 سلة غذائية للاجئين السوريين والفلسطينيين في إقليم الخروب اللبناني
الأحد 1444/3/20 هـ الموافق 2022/10/16 م واس
بيروت 20 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 16 أكتوبر 2022 م واس
وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 840 سلة غذائية في إقليم الخروب اللبناني، استفاد منها 4.200 لاجئ سوري وفلسطيني من الفئات الأشد احتياجًا هناك .
ويأتي ذلك ضمن مشروع المركز لدعم الأمن الغذائي للاجئين الفلسطينيين والسوريين والمجتمع المستضيف في الجمهورية اللبنانية .
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15:50ت م
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