عام / مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع المساعدات الغذائية والإيوائية للمتضررين من الفيضانات في عدة مناطق باكستانية
الأحد 1444/3/20 هـ الموافق 2022/10/16 م واس
إسلام آباد 20 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 16 أكتوبر 2022 م واس
واصل فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المساعدات الإغاثية المتنوعة للمتضررين من الفيضانات في جمهورية باكستان الإسلامية.
وجرى أمس الأول توزيع 968 سلة غذائية و1.055 حقيبة إيوائية و100 خيمة و 2.626 ناموسية في منطقتي دادو وخيربور بإقليم السند ومنطقتي نصير آباد وجهل مكسي بإقليم بلوشستان ، استفاد منها 14.161 فردا.
وتأتي هذه الجهود ضمن أعمال الجسر البري الإغاثي السعودي الذي وجّه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لدعم الشعب الباكستاني الشقيق عقب موجة السيول والأمطار الغزيرة التي اجتاحت عددًا من المدن والأقاليم.
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15:53ت م
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