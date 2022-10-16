إسلام آباد 20 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 16 أكتوبر 2022 م واسواصل فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المساعدات الإغاثية المتنوعة للمتضررين من الفيضانات في جمهورية باكستان الإسلامية.وجرى أمس الأول توزيع 968 سلة غذائية و1.055 حقيبة إيوائية و100 خيمة و 2.626 ناموسية في منطقتي دادو وخيربور بإقليم السند ومنطقتي نصير آباد وجهل مكسي بإقليم بلوشستان ، استفاد منها 14.161 فردا.وتأتي هذه الجهود ضمن أعمال الجسر البري الإغاثي السعودي الذي وجّه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لدعم الشعب الباكستاني الشقيق عقب موجة السيول والأمطار الغزيرة التي اجتاحت عددًا من المدن والأقاليم.// انتهى //15:53ت م0100