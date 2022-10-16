أديس أبابا 20 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 16 أكتوبر 2022 م واسدعا رئيس الاتحاد الأفريقي موسى فكي المتورطين في الصراع المستمر منذ عامين في منطقة تيغراي شمال إثيوبيا إلى تنفيذ وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار والموافقة على محادثات سلام مباشرة.وأعرب الاتحاد الأفريقي في بيان اليوم عن قلقه البالغ لتصاعد العنف في الإقليم، داعيا بقوة إلى وقف فوري لإطلاق النار واستئناف الخدمات الإنسانية.وقد أعلنت لجنة الإنقاذ الدولية مقتل ثلاثة أشخاص من بينهم عامل إغاثة، في غارة جوية على بلدة شيري في منطقة تيغراي بشمال إثيوبيا.// انتهى //15:54ت م0101