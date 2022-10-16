الخرطوم 20 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 16 أكتوبر 2022 م واسوزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 5 أطنان من السلال الغذائية في الريف الشمالي لمحلية كرري التابعة لولاية الخرطوم بجمهورية السودان الشقيقة، استفاد منها 104 أسر .ويأتي ذلك ضمن مبادرة مركز الملك سلمان للإغاثة, للإسهام في سد الفجوة الغذائية للأسر المحتاجة في جمهورية السودان للعام 2022م .// انتهى //16:01ت م0104