عام / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 5 أطنان من السلال الغذائية في الريف الشمالي لمحلية كرري بولاية الخرطوم السودانية
الأحد 1444/3/20 هـ الموافق 2022/10/16 م واس
الخرطوم 20 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 16 أكتوبر 2022 م واس
وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 5 أطنان من السلال الغذائية في الريف الشمالي لمحلية كرري التابعة لولاية الخرطوم بجمهورية السودان الشقيقة، استفاد منها 104 أسر .
ويأتي ذلك ضمن مبادرة مركز الملك سلمان للإغاثة, للإسهام في سد الفجوة الغذائية للأسر المحتاجة في جمهورية السودان للعام 2022م .
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16:01ت م
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