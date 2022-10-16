جدة 20 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 16 أكتوبر 2022 م واسقبضت شرطة محافظة جدة على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية ومواطن لارتكابهم حوادث جنائية تمثلت في الترصد لمستخدمي أجهزة الصرف الآلي من كبار السن وادعاء مساعدتهم للحصول على بطاقاتهم البنكية وبياناتها السرية واستبدالها ببطاقات مشابهة والاسيتلاء على الأموال من خلال تنفيذ سحوبات وعمليات شرائية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.// انتهى //16:01ت م0105