جدة 20 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 16 أكتوبر 2022 م واسغادر فخامةُ الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا جدة اليوم.وكان في وداع فخامته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي صاحبُ السموِّ الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ومعالي وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب (الوزير المرافق), ونائب أمين محافظة جدة علي بن محمد القرني, ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري, وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية جنوب أفريقيا سلطان اللويحان العنقري، وسفير جمهورية جنوب أفريقيا لدى المملكة موغوبو ديفيد ماخابي, ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.// انتهى //16:01ت م0106