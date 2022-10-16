محافظات يمنية 20 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 16 أكتوبر 2022 م واستمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر 2022م من انتزاع 7.039 لغمًا زرعتها الميليشيا الحوثية في مختلف مناطق اليمن، منها أربعة ألغام مضادة للأفراد و224 لغمًا مضادًا للدبابات، و6.787 ذخيرة غير متفجرة، و24 عبوة ناسفة.ونزع فريق "مسام" 74 لغمًا مضادًا للدبابات و252 ذخيرة غير متفجرة و23 عبوة ناسفة في محافظة عدن، وفي محافظة الحديدة جرى نزع لغم واحد مضاد للدبابات وخمس ذخائر غير متفجرة بمديرية الخوخة، ونزع 12 لغمًا مضادًا للدبابات و12 ذخيرة غير متفجرة بمديرية حيس، فيما جرى نزع ثلاثة ألغام مضادة للدبابات وثلاث ذخائر غير متفجرة في مديرية المضاربة بمحافظة لحج.وفي محافظة مأرب نزع الفريق 112 لغمًا مضادًا للدبابات في مديرية مأرب، فيما تمكن الفريق في محافظة شبوة من نزع أربعة ألغام مضادة للدبابات بمديرية عين، ونزع أربعة ألغام مضادة للأفراد وأربعة ألغام مضادة للدبابات وذخيرتين غير متفجرة بمديرية عسيلان.كما تمكّن الفريق في محافظة تعز من نزع لغم واحد مضاد للدبابات و53 ذخيرة غير متفجرة وعبوة ناسفة واحدة في مديرية الوازعية، ونزع 3.447 ذخيرة غير متفجرة في مديرية المخاء، وثمانية ألغام مضادة للدبابات و3.005 ذخائر غير متفجرة في مديرية موزع، وخمسة ألغام مضادة للدبابات وثمان ذخائر غير متفجرة في مديرية ذباب، ليصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بدء شهر أكتوبر 7.778 لغمًا، فيما بلغ عدد الألغام التي نُزعت منذ بداية مشروع "مسام" 368 ألفًا و351 لغمًا زرعتها الميليشيا الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية.// انتهى //16:02ت م0107