الرياض 20 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 16 أكتوبر 2022 م واسأعلنت وزارة الثقافة اليوم تنظيمها لمهرجان مخصص للأطفال بعنوان " أطفال الثقافة " تحت شعار "حقوق ومستقبل وهوية"، وذلك في الرياض من 18 إلى 20 نوفمبر المقبل، متضمناً برنامجاً ثقافياً شاملاً يوفّر للأطفال مجموعة متنوعة من الأنشطة التفاعلية والتعليمية .ويأتي المهرجان متزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للطفل الذي يوافق 20 نوفمبر من كل عام، ويتكون من عدة مناطق إبداعية تضم كل واحدة منها محتوى ثرياً، وأنشطة تفاعلية في مختلف القطاعات الثقافية الستة عشر؛ لتُقدم من خلالها رحلة ثقافية إبداعية متكاملة تستهدف هذه الفئة العمرية وتربطها بالثقافة والهوية السعودية .كما يسعى المهرجان إلى الإسهام في تحقيق عدد من الأهداف الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030 من بينها غرس المبادئ والقيم الوطنية وتعزيز الانتماء، والعناية باللغة العربية، وتعزيز قيم الإتقان والانضباط، كما يحرص المهرجان على التوعية بحقوق الطفل في فرص الحياة والتعلم والإبداع الثقافي في مختلف المجالات، إضافة إلى إشراك الأطفال في تجارب تفاعلية تنمي قدراتهم، وتُشعرهم بالفخر بتاريخهم الوطني، وتمنحهم شعور التفاؤل بالمستقبل انطلاقاً من واقعهم المزدهر .ويأتي تنظيم وزارة الثقافة للمهرجان ضمن مساعيها لجعل الثقافة نمط حياة لجميع أفراد المجتمع، وخلق منصات إبداعية لاستقطاب مواهب الجيل الناشئ، وتنمية قدراته الإبداعية .// انتهى //16:03ت م0110