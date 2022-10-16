الأحساء 20 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 16 أكتوبر 2022 م واسأقامَ ميدان فروسية الأحساء أمس، حفلَ سباقه الأول لموسم 1444هـ، بدعم من نادي سباقات الخيل للميادين بالرياض، بحضور منسوبي الميدان وجمهور ومحبي رياضة الفروسية، وذلك على مضمار الميدان في المحافظة بجوار جبل الأربع.وتكون السباق من ثمانية أشواط مسافة الأشواط الستة الأولى 1200 متر ومسافة آخر شوطين 1400م، جاءت نتائجها كما يلي:الشوط الأول الخيل العربية الأصيلة التي لم تربح عمر +3 سنوات، كسب (لزاز العلي) للمالك: أبناء عبدالرحمن آل إبراهيم، وفي الشوط الثاني إنتاج السعودية التي لم تربح عمر +4 سنوات، فاز (مرسين) للمالك: أحمد علي القاضي، وفاز في الشوط الثالث إنتاج السعودية الخيل الرابحة من 1 – 3 الجواد (الشاذروان) للمالك: أحمد عباس البصري، فيما فازت في الشوط الرابع إنتاج السعودية مفتوح مواليد 2020م (خارجة) للمالك: فهد عبدالله الحميد، أما الشوط الخامس إنتاج السعودية مفتوح مواليد 2019م ففاز بالمركز الأول يه (عصفر) للمالك: حسن أحمد الحايك.وجاءت نتيجة الشوط السادس (شوط الكأس) إنتاج السعودية مفتوح الدرجات عمر +4 سنوات بفوز (البروف) ‏للمالك: فخري الشبيب.وفي الشوط السابع، إنتاج السعودية مفتوح مواليد 2020م، على مسافة 1400م، حقق (القشعمان) ‏للمالك: فهد الحميد المركز الأول، فيما جاءت نتيجة الشوط الأخير إنتاج السعودية مواليد 2019م على مسافة 1400م بفوز الجواد (أـسيف ذياب) ‏للمالك والمدرب: أحمد البصري.// انتهى //16:57ت م0130