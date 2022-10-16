الجزائر 20 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 16 أكتوبر 2022 م واسأعربت الجزائر عن تضامنها مع تركيا على إثر الحادث الأليم لانفجار منجم ببلدة "أماسرا" بمحافظة بارطن شمال البلاد، الذي أسفر عن مقتل وإصابة عشرات الأشخاص.وقدمت الجزائر في بيان صادر عن وزارة خارجيتها خالص تعازيها وعميق مواساتها لتركيا قيادةً وحكومةً وشعبًا ولأهالي الضحايا، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، راجية أن تتكلل جهود السلطات المعنية بالنجاح وإنقاذ جميع العالقين من عمال المنجم.// انتهى //17:06ت م0132